Народные приметы на 24 сентября подскажут, будет ли зима поздней

С помощью народных примет на 24 сентября можно установить, следует ли готовиться к тому, что зима будет поздней.

Несколько столетий назад в народной среде сформировалось твердое убеждение, касающееся попыток предсказать погоду в долгосрочной перспективе, о том, что пчел, летающих в двадцать четвертый день сентября, следует воспринимать в качестве предвестников позднего наступления зимы.

Если в сентябре хорошо взошли озимые, крестьяне, жившие в старину, готовились к отличному урожаю в следующем году.

В былые времена люди также считали, что именно 24 сентября окончательно заканчивается лето.