Народные приметы на 25 сентября подскажут, будет ли зима долгой

С помощью народных примет на 25 сентября можно узнать, следует ли готовиться к тому, что предстоящая зима будет долгой.

Несколько веков назад статус достоверного и подтвержденного практическим путем имело поверье, согласно которому дождь в двадцать пятый день первого месяца осени следует воспринимать в качестве предвестника долгой зимы.

В том случае, если 25 сентября наблюдается гроза, до конца осени будет иметь место преимущественно теплая погода.

Если же в этот день наблюдается ясная и теплая погода, то аналогичная метеорологическая обстановка продержится ещё некоторое время.