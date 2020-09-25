Народные приметы на 26 сентября подскажут, усилится ли в ближайшее время ветер

Народные приметы на 26 сентября помогут определить, установится ли в ближайшее время ветреная погода.

Несколько веков назад люди, которые на постоянной основе следили за состоянием окружающей среды, а также определяли закономерности изменения метеорологической обстановки, сформулировали своего рода синоптическое правило, гласящее, что красная Луна, имеющая место в двадцать шестой день сентября, является предвестником того, что в ближайшее время будут наблюдаться сильные порывы ветра.

В том случае, если 26 сентября идет дождь, можно рассчитывать на то, что в следующем году будет хороший урожай.

Крестьяне, жившие в былые времена, старались до 26 сентября завершить все полевые работы, поскольку считали, что после этого дня ничего уже не растет.