В Больших Березниках горела заброшенная постройка

В Больших Березниках произошло возгорание заброшенной постройки.

Днём 25 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Нижней. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru