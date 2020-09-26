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Народные приметы на 27 сентября подскажут, будет ли зима ранней

Народные приметы на 27 сентября подскажут, будет ли зима ранней

Народные приметы на 27 сентября помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в этом году приход зимы будет ранним.

Несколько веков назад люди доверяли поверью синоптической направленности, суть которого заключается в том, что в двадцать седьмой день осени предвестником раннего наступления зимы может быть утренний заморозок.

Также народные поверья гласят, что резкое похолодание 27 сентября следует воспринимать в качестве сигнала о том, что весна в следующем году будет ранней.

Наличие северного ветра в этот день народные приметы, сформировавшиеся в старину, называют предвестником жаркого лета в следующем году.    