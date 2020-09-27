В Саранске загорелся легковой автомобиль

В Саранске произошло возгорание легкового автомобиля.
Указанное происшествие произошло днём 26 сентября. Неподалеку от стадиона «Мордовия Арена» загорелся легковой автомобиль марки ВАЗ-2107. Огонь повредил транспортное средство на площади 1 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания транспортного средства.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru