В Саранске загорелся легковой автомобиль

В Саранске произошло возгорание легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло днём 26 сентября. Неподалеку от стадиона «Мордовия Арена» загорелся легковой автомобиль марки ВАЗ-2107. Огонь повредил транспортное средство на площади 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru