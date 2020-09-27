Народные приметы на 28 сентября подскажут, будет ли весна поздней

Народные приметы на 28 сентября помогут определить, какие особенности будет иметь предстоящая весна.

В былые времена люди начинали составлять предварительный прогноз погоды на весну ещё осенью. Несколько столетий назад в народной среде в качестве достоверного и подтвержденного реальным положение дел воспринималось поверье, которое гласит, что наличие дождя в двадцать восьмой день первого месяца осени является сигналом о позднем приходе весны, а также о том, что весенняя пора будет отличаться частым выпадением осадков в виде дождя.

Если 28 сентября дикие гуси сели на землю, народные приметы призывают готовиться к тому, что до конца осени будет иметь место преимущественно высокая температура воздуха.

Ясная погода 28 сентября народными поверьями трактуется в качестве сигнала о сильном ветре на следующий день.