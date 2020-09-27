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Народные приметы на 28 сентября подскажут, будет ли весна поздней

Народные приметы на 28 сентября подскажут, будет ли весна поздней

Народные приметы на 28 сентября помогут определить, какие особенности будет иметь предстоящая весна.

В былые времена люди начинали составлять предварительный прогноз погоды на весну ещё осенью. Несколько столетий назад в народной среде в качестве достоверного и подтвержденного реальным положение дел воспринималось поверье, которое гласит, что наличие дождя в двадцать восьмой день первого месяца осени является сигналом о позднем приходе весны, а также о том, что весенняя пора будет отличаться частым выпадением осадков в виде дождя.

Если 28 сентября дикие гуси сели на землю, народные приметы призывают готовиться к тому, что до конца осени будет иметь место преимущественно высокая температура воздуха.

Ясная погода 28 сентября народными поверьями трактуется в качестве сигнала о сильном ветре на следующий день.