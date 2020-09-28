Как выбрать букмекера?

От выбора букмекерской компании напрямую зависит не только комфорт от заключения пари, но и прибыльность игры. Именно букмекер выставляет коэффициенты, по которым вы будете ставить, поэтому если БК включает в котировки слишком большую маржу, то ваши доходы серьезно упадут, или же вам и вовсе придется подсчитывать убытки. Аналогичная ситуация касается наличия лицензии у компании, а также политики проведения финансовых операций. Далее мы расскажем вам о том, как правильно выбрать букмекера.

Отзывы о БК

В первую очередь почитайте отзывы о выбранной вами букмекерской конторе. Отдельное внимание уделите фактам, связанным с отказами в выплате средств, а также возможностью использования букмекером бесконечной верификации для обмана клиента. Ознакомьтесь как со специальными рейтинговыми сервисами, так и с комментариями в социальных сетях. Таким образом вы получите наиболее объективную информацию, которая позволит вам понять надежность компании.

Наличие лицензии

Букмекеры на российском рынке глобально подразделяются на две категории – легальные и нелегальные варианты. В первом случае у компании есть лицензия на осуществление деятельности в стране, что позволяет вам рассчитывать на помощь закона в спорных ситуациях. При этом вам придется уплачивать 13% от чистой прибыли в виде налогов, что серьезно бьет по вашим доходам. При работе с конторой, функционирующей по офшорной лицензии, вам не нужно делать дополнительные отчисления, однако БК сможет в любой момент забрать ваши деньги без объяснения причин.

Коэффициенты и ширина линии

Обратите внимание на величину предлагаемых конторой коэффициентов. Для этого воспользуйтесь специальным калькулятором маржи, который предоставит вам объективные данные. Чем меньше ее значение, тем на больший доход вы сможете рассчитывать. Также оцените ширину линии. Отсутствие матчей низших дивизионов негативно скажется на возможностях для поиска валуйных котировок. Учтите, что игровые автоматы можно встретить только в офшорных БК. В качестве альтернативы вы можете сыграть в казино play fortuna.

Ширина росписи

Помимо ширины линии важную роль в прибыльности от беттинга играет размер росписи. Если в игре между явным фаворитом и аутсайдером контора не предлагает вам поставить на несколько вариантов фор, то такого букмекера лучше всего избежать. Именно в таких исходах и кроются завышенные коэффициенты, благодаря которым профессиональные игроки выходят в огромный плюс. Лишь любитель станет ставить по заведомо низким котировкам в надежде на удачу.

Проведение финансовых операций

Чаще всего большое количество способов проведения оплаты предоставляют именно офшорные букмекеры. В российских конторах вы сможете сделать депозит лишь через банковские карты и электронные кошельки. Если вы любите играть на крупные суммы, то ознакомьтесь с размером максимального выигрыша, иначе вы рискуете недополучить приличное количество денег. При игре на низких лимитах необходимо узнать размер минимального депозита. В одних конторах он составляет 100 рублей, а в других уже несколько тысяч.