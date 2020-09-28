Народные приметы на 29 сентября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 29 сентября помогут узнать, будут ли предстоящей зимой наблюдаться сильные морозы.

Несколько столетий назад в народной среде в качестве справедливой с точки зрения вероятности осуществления в реальной действительности утвердилась примета метеорологической направленности, гласящая, что солнечная погода, наблюдающаяся в предпоследний день первого месяца осени, сигнализирует о том, что предстоящей зимой будет иметь место высокая для данного времени года температура воздуха.

Если же до 29 сентября не начали опадать листья, текущая осень будет затяжной.

Также в былые времена существовало поверье, согласно которому наличие грозы в предпоследний день сентября предвещает сильные морозы грядущей зимой.