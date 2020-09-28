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Народные приметы на 29 сентября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 29 сентября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 29 сентября помогут узнать, будут ли предстоящей зимой наблюдаться сильные морозы.

Несколько столетий назад в народной среде в качестве справедливой с точки зрения вероятности осуществления в реальной действительности утвердилась примета метеорологической направленности, гласящая, что солнечная погода, наблюдающаяся в предпоследний день первого месяца осени, сигнализирует о том, что предстоящей зимой будет иметь место высокая для данного времени года температура воздуха.

Если же до 29 сентября не начали опадать листья, текущая осень будет затяжной.

Также в былые времена существовало поверье, согласно которому наличие грозы в предпоследний день сентября предвещает сильные морозы грядущей зимой.

 