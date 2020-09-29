Народные приметы на 30 сентября подскажут, следует ли готовиться к похолоданию

Народные приметы на 30 сентября помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время погодная обстановка изменится в сторону похолодания.

В старину люди не сомневались в достоверности поверья метеорологической направленности, согласно которому журавли, улетающие в теплые страны в последний день первого месяца осени, являются сигналом о том, что 14 октября будут иметь место морозы.

Пасмурное утро 30 сентября народными поверьями трактуется в качестве предвестия о том, что в ближайшие дни будет наблюдаться благоприятная метеорологическая обстановка.

Если в конце сентября начинают линять белки, следует готовиться к скорому похолоданию.