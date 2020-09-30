Какой декоративный фальш-портал для камина выбрать: самодельный или готовый

Судя по запросам в интернете, фальш-камин для квартиры интересует многих. Имитация дровяного очага имеет свои достоинства. Это простая установка без дымохода, безопасность и минимум хлопот. Остается решить, что вам подходит больше: самодельный или заказной декоративный фальш-портал для камина. Специалисты интернет-магазина камин-в-доме.ру рассказали о плюсах и минусах обоих вариантов.

Фальш-портал своими руками: за и против

Главное преимущество самодельных фальш-каминов – экономия. Для их монтажа можно использовать подручные материалы, которые, возможно, даже не придется покупать: картон, пенопласт, фанеру, гипсокартон, ДСП, МДФ.

В сети достаточно инструкций по созданию каминов из старой мебели и пустых коробок от бытовой техники. И если основа собрана правильно, а «отделка» оформлена аккуратно, получается довольно приличная имитация. Особенно приятно, когда в ее создании участвует вся семья: это отличный способ организовать досуг и еще больше сплотиться в процессе творчества.

Теперь о минусах:

недолговечность порталов из картона и пенопласта;

ограниченная нагрузка на каминную полку;

трудоемкость конструкций из фанеры и гипсокартона;

сложности с перестановкой в другую комнату;

низкая безопасность при использовании свечей.

Декоративный камин от производителя

Диапазон цен на готовые фальш-порталы очень широк. Дешевле стоят модели из МДФ, покрытой шпоном или краской, самые дорогие – мраморные порталы, которые изготавливаются на заказ.

Обычно такие обрамления доставляются на объект уже собранными или в виде отдельных модулей, соединить которые несложно по инструкции. Получается довольно прочная конструкция, которую можно поставить в любое удобное место без применения клея и крепежа.

Еще плюсы готового портала:

при желании его можно переставить в другое помещение силами 1-2 человек;

выполнен с применением огнестойких материалов и специальных пропиток;

впоследствии может быть дополнен биотопкой с живым огнем или электроочагом с подогревом;

каминная полка рассчитана на нагрузки, обрамление по совместительству может быть консолью или тумбой под телевизор;

по индивидуальному заказу можно получить изделие со своим дизайном – нужных размеров и цвета.

Правда, изготовление фальш-портала займет определенное время: ждать придется до 25 рабочих дней. За этот период можно самостоятельно соорудить даже несколько каминов. Но здесь уже вам решать, что важнее: время сейчас или качество с гарантией – чуть позже.

Так, если имитация нужна только для того, чтобы создать в доме новогодний антураж и порадовать детей подарками из рождественских носков, красивый очаг своими руками отлично впишется в эту атмосферу. Если же вы хотите, чтобы фальш-камин на долгие годы стал украшением интерьера и местом сбора всей семьи, выгоднее установить более надежную конструкцию.

Материал статьи подготовлен сайтом камин-в-доме.ру