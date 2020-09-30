Народные приметы на 1 октября подскажут, когда выпадет снег

Народные приметы на 1 октября помогут определить, следует ли готовиться к тому, что скоро выпадет снег.

Несколько столетий назад в народной среде в качестве достоверного и подтвержденного на практике утвердилось поверье, гласящее, что в том случае, если до 1 октября на березе опали не все листья, снег выпадет достаточно поздно.

Кроме того, в былые времена люди верили, что метеорологическая обстановка, имеющая место в первый день второго месяца осени, идентична погоде 1 апреля.

Народные поверья гласят, что наличие северного ветра в первый день октября следует воспринимать в качестве предвестника того, что в ближайшее время не будет осадков.