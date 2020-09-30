«Ростелеком»: в Мордовии теперь можно купить «Марусю»

В Мордовии стартовали продажи умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» для управления сервисами «Ростелекома». Система, интегрированная с видеосервисом Wink и комплектом решений «Умный дом», позволяет абоненту с помощью голосовых команд переключать телеканалы, выбирать и запускать фильмы из онлайн-кинотеатра, регулировать громкость телевизора, включать и выключать умные лампочки и розетки, менять яркость света.

Голосовой ассистент отвечает на вопросы, устанавливает будильник, рассказывает о погоде, включает музыку из архива соцсети «ВКонтакте». «Маруся» может занять детей игрой, провести мини-урок, рассказать сказку. Одна из инноваций – способность «Капсулы» подстраиваться под сюжет сказки, которую ребенку читают родители, и с помощью распознавания речи добавлять в повествование фоновые звуки.

Сергей Прокофьев, директор по работе с массовым сегментом филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Умная колонка может быть интересна самой широкой аудитории: от маленьких любителей сказок до взрослых меломанов. Систему легко освоят и пожилые люди: с голосовым помощником им станет легче переключать каналы и регулировать громкость телевизора».

«Капсула» – одна из немногих колонок с фронтальным расположением динамиков, что улучшает качество звучания. Благодаря шести микрофонам умный девайс слышит голос человека на расстоянии до семи метров.

Татьяна Новикова, жительница Саранска, одна из первых пользователей «Капсулы»:

«У “Капсулы” нет проводов, поэтому ее можно перемещать по квартире. Я забыла, что такое пульт управления от телевизора. “Маруся” умеет найти нужный фильм, прибавить громкость, если передают важную новость, и переключать тв-каналы. А еще колонка мурчит как кошка, если ее погладить. Мелочь, но такая забавная!»

Узнать подробнее о возможностях умной колонки и других услугах провайдера можно по номеру 8 800 1000 800 или в офисах продаж «Ростелекома».