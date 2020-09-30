В Саранске горело помещение для приготовления шашлыка

В Саранске произошло возгорания помещения для приготовления шашлыка.

Днём 29 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Полежаева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит помещение для приготовления шашлыка. Огонь повредил утеплитель в помещении на площади 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru