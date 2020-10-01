Народные приметы на 2 октября подскажут, какая погода установится до конца осени

Народные приметы на 2 октября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться до конца осени.

Несколько веков назад люди, на постоянной основе следившие за метеорологической обстановкой и закономерностями её изменения, сформулировали правило, согласно которому теплая погода во второй день второго месяца осени сигнализирует о том, что до декабря будет иметь место достаточно высокая температура воздуха, а выпадение осадков будет редким явлением.

Если в начале октября имеет место множество желудей, народные приметы разрешают рассчитывать на хороший урожай хлеба в следующем году.

Крестьяне, жившие в старину, в первые дни второго месяца осени приступали к сбору меда.