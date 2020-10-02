Герметизация внешнего шва панельного дома

Каждый человек стремится к жизни в хорошем жилье. К сожалению, не многие могут позволить себе самостоятельно построить дом или приобрести недвижимость в качественно построенном доме по самым современным и надежным технологиям, предполагающим кирпичное или монолитное строительство.

Покупка квартиры в панельном доме на вторичном рынке недвижимости – один из самых экономичных вариантов, позволяющий обзавестись собственной недвижимостью. Но следует понимать, что доступная стоимость жилья в таком доме обоснована некоторыми недостатками строительной технологии, применяемой в возведении домов панельного типа. А именно – происходящая со временем разгерметизация панельных швов, в результате чего значительно возрастают теплопотери и ухудшается звукоизоляция.

При наличии даже небольших щелей на стыках панелей или в углах возможно попадание влаги внутрь помещения. В результате этого жильцы начинают систематически испытывать дискомфортные ощущения, связанные с высокой влажностью в комнатах, появлением плесени на стенах, а также изморозью в углах и на подоконниках, сквозняками. В холодное время года жильцам приходится использовать дополнительные источники обогрева, что, естественно, существенно сказывается на бюджете.

Но все эти недостатки легко искореняются путем обращения в компанию, специализирующуюся на предоставлении полного комплекса услуг по герметизации и утеплению межпанельных швов.

К кому обратиться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Самые современные и высокопрофессиональные решения в области работ, связанных с утеплением и ремонтом фасадов многоквартирных домов, обеспечит компания «Строй МД».

Наша организация предлагает услуги аттестованных квалифицированных альпинистов, имеющих большой опыт работы на любой высоте и все необходимые допуски к подобным работам.

Среди прочих преимуществ компании «Строй МД»:

Использование инновационных и передовых технологий ремонта межпанельных швов с применением самых современных материалов – качественных двухкомпонентных герметиков или вилатерма. Предоставление полного спектра услуг, включающего герметизацию и утепление межпанельных швов, а также тепловизионное обследование и ремонт фасадов: капитальный, косметический, гидрофобизация, восстановление фасадных плит. Три года гарантии на все работы; Работаем в Санкт-Петербурге и области; Адекватная стоимость услуг; Высокая организованность и уровень квалификации каждого сотрудника.

«Строй МД» обеспечит надежность, высокое качество услуг и полное соответствие выполнения ремонтных работ всем строительным нормативно-техническим требованиям и стандартам.