Народные приметы на 3 октября подскажут, следует ли рассчитывать на теплую погоду

Народные приметы на 3 октября помогут определить, следует ли рассчитывать на то, что в ближайшее время будет наблюдаться теплая погода.

Несколько столетий назад в народной среде пользовалось доверительным отношением поверье метеорологической направленности, согласном которому ясная погода в третий день второго месяца осени является признаком того, что до конца октября будет тепло.

Наличие северного ветра 3 октября народные поверья называют предвестием скорого похолодания. Если же в этот день дует южный ветер, можно рассчитывать на потепление.

Народные приметы гласят, что обилие желудей в начале октября сигнализирует о снежном январе.