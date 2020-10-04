Народные приметы на 5 октября подскажут, когда выпадет снег

Народные приметы на 5 октября помогут определить, когда выпадет снег.

Несколько веков назад люди не сомневались в достоверности поверья, которое гласит, что в том случае, если до пятого дня второго месяца осени с берез не опали все листья, следует готовиться к тому, что снег выпадет достаточно поздно.

Также в старину имело место поверье метеорологического характера, согласно которому облетевшие до 5 октября листья с черемухи и клена следует воспринимать в качестве сигнала о скором приходе зимы.

Кроме того, в былые времена люди верили, что минимальное количество шишек на соснах в начале октября предвещает позднее завершение осени.