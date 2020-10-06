Народные приметы на 7 октября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 7 октября помогут узнать, будет ли предстоящая зима теплой.

Несколько веков назад статус достоверного и подтвержденного практическим путем имело поверье метеорологической направленности, согласно которому наличие грома в седьмой день второго месяца осени следует воспринимать в качестве сигнала о том, что грядущей зимой будет тепло, а выпадение осадков в виде снега будет достаточно редким.

Яркое солнце 7 октября народные приметы называют предвестием о скорой перемене погоды.

В былые времена люди старались приступать к новым начинаниям именно в седьмой день октября, поскольку верили, что эта дата обладает некой метафизической силой, способствующей успешной реализации инициатив.