Народные приметы на 8 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 8 октября помогут определить, когда наступит зима.

Несколько столетий назад люди не сомневались в правдивости народного поверья метеорологического характера, которое гласит, что в том случае, если в восьмой день второго месяца осени выпал снег, настоящая зима наступит до 21 ноября.

Также в былые времена люди, наблюдавшие на постоянной основе за метеорологической обстановкой, сформулировали правило, гласящее, что первый снег 8 октября предвещает отличную погоду грядущим летом.

Кроме того, стоит отметить, что несколько веков назад было принято считать, что первый снег выпадает за 40 дней до начала настоящей зимы.