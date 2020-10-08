В Темникове горела баня

В Темникове пожарные ликвидировали возгорание бани.

В ночь на 7 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Московской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня. Пламя повредило постройку на площади 37 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru