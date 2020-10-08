Народные приметы на 9 октября подскажут, установится ли дождливая погода

Народные приметы на 9 октября помогут узнать, установится ли в ближайшее время дождливая погода.

В былые времена люди не подвергали каким-либо сомнениям правдивость поверья метеорологического характера, которое гласит, что дождь в девятый день второго месяца осени предвещает аналогичную погодную обстановку на протяжении трех ближайших недель.

Если же 9 октября имеет место дождь со снегом, народные поверья советуют готовиться к тому, что в январе будут наблюдаться оттепели.

Розовый закат вечером 9 октября народные приметы называют предвестником сильного ветра.

Яркие звезды в девятый день октября предвещают хорошую погоду.