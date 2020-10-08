Все компании Группы «Россети» своевременно выполняют мероприятия по обеспечению надёжной работы сетей в ОЗП

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров выступил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, где обсуждался ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду.

«В этом году реализация плановых мероприятий при подготовке к ОЗП потребовала адаптации к ограничениям из-за COVID-19. Тем не менее, все компании группы «Россети» обеспечили высокий темп работ, выполняют все организационно-технические мероприятия по обеспечению надёжной работы инфраструктуры, в целом идут с опережением графиков ТОиР на 12,5%. Объём финансирования ремонтов в 2020 году составил 70,2 млрд рублей, на 9% выше, чем годом ранее», – отметил Андрей Майоров.

По состоянию на 1 октября по основной номенклатуре работ программа ТОиР реализована полностью. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров. Выполнен ремонт 695 трансформаторов и 18 900 выключателей (115% и 101% годового плана), 39 200 трансформаторных подстанций (101%). Также отремонтировано 165 600 км ЛЭП, установлено 985 200 изоляторов, расчищено 149 100 гектаров трасс ВЛ.

Обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформировано 10 111 ремонтных бригад из 50 656 человек, подразделения укомплектованы техникой (24 138 единиц). В резерве – 5 937 мобильных источников электроснабжения (464,4 МВт). Проведено 154 учения, заключено 1 597 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

ПАО «Россети Волга» находится на финальном этапе подготовки электросетевого оборудования к работе в ОЗП. Выполнен ремонт 747 трансформаторов и 2257 выключателей (101,5% и 102,7% годового плана), 5646 трансформаторных подстанций (ЗТП, КТП, РП) (102,8%). Отремонтировано 39449 км ЛЭП, установлен 2981 изолятор, расчищено 5659 гектаров трасс ВЛ.

В компании обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформировано 894 ремонтных бригады из 4786 человек, подразделения укомплектованы техникой (1661 единица). В резерве – 571 мобильный источник электроснабжения (18,3 МВт). Проведено 7 учений, заключено 175 соглашений о взаимодействии с МЧС России с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Электросетевая компания «Россети Волга» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО «Россети Волга» находится в городе Саратов.

Производственный потенциал компании включает в себя 1 698 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 111 МВА, 45 933 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ установленной мощностью около 7678 МВА, более 226 570 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.

Основным акционером Общества является компания «Россети» (доля в уставном капитале - 67,97 %).