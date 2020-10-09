Народные приметы на 10 октября подскажут, какой будет предстоящая зима

Народные приметы на 10 октября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться предстоящей зимой.

В былые времена люди верили, что наличие грозы в десятый день второго месяца осени следует воспринимать в качестве сигнала о том, что предстоящая зима будет короткой, а также будет отличаться теплой погодой и отсутствием снега.

Если же в этот день имеет место сухая погода, народные поверья советуют готовиться к позднему наступлению зимы.

Наличие северного ветра в десятый день октября народными поверьями называется предвестником зимы, отличающейся очень сильными морозами.