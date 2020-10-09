Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 10 октября подскажут, какой будет предстоящая зима

Народные приметы на 10 октября подскажут, какой будет предстоящая зима

Народные приметы на 10 октября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться предстоящей зимой. 

В былые времена люди верили, что наличие грозы в десятый день второго месяца осени следует воспринимать в качестве сигнала о том, что предстоящая зима будет короткой, а также будет отличаться теплой погодой и отсутствием снега.

Если же в этот день имеет место сухая погода, народные поверья советуют готовиться к позднему наступлению зимы.

Наличие северного ветра в десятый день октября народными поверьями называется предвестником зимы, отличающейся очень сильными морозами.  