Народные приметы на 11 октября подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 11 октября помогут определить, ухудшится ли в ближайшее время погода.

В былые времена люди смотрели на небо, дабы узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в ближайшее время. Народные поверья гласят, что в том случае, если в одиннадцатый день второго месяца осени вокруг Луны виден радужный круг, в скором времени будут иметь место осадки и ветреная погода.

Если же 11 октября на иве виден иней, предстоящая зима будет очень долгой.

Летящие низко птицы в этот день народными приметами называются предвестниками раннего прихода зимы, которая будет отличаться сильными морозами.