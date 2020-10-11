Народные приметы на 12 октября подскажут, какой будет грядущая зима

Народные приметы на 12 октября помогут узнать, какие особенности будет иметь предстоящая зима.

Несколько столетий назад в народной среде утвердилось в качестве истинного и справедливого поверье метеорологической направленности, которое гласит, что наличие грома в двенадцатый день второго месяца осени является своего рода знамением, сигнализирующим о том, что предстоящая зима в определенном смысле будет формальной, поскольку её отличительной чертой станет фактическое отсутствие снега.

В том случае, если 12 октября имеет место восточный ветер, народные приметы советуют готовиться к зиме с сильными морозами.

Отсутствие ветра вечером 12 октября поверья, сформированные в народной среде, называют предвестником ясной погоды в ближайшие дни.