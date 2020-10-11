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Народные приметы на 12 октября подскажут, какой будет грядущая зима

Народные приметы на 12 октября подскажут, какой будет грядущая зима

Народные приметы на 12 октября помогут узнать, какие особенности будет иметь предстоящая зима.

Несколько столетий назад в народной среде утвердилось в качестве истинного и справедливого поверье метеорологической направленности, которое гласит, что наличие грома в двенадцатый день второго месяца осени является своего рода знамением, сигнализирующим о том, что предстоящая зима в определенном смысле будет формальной, поскольку её отличительной чертой станет фактическое отсутствие снега.

В том случае, если 12 октября имеет место восточный ветер, народные приметы советуют готовиться к зиме с сильными морозами.

Отсутствие ветра вечером 12 октября поверья, сформированные в народной среде, называют предвестником ясной погоды в ближайшие дни.