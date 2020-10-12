В одной из колоний Мордовии проводятся занятия с личным составом

Психологом исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа, направленная на профилактику конфликтных ситуаций в коллективе сотрудников.

Целью указанной работы является осознание участниками собственных стратегий поведения в конфликтных ситуациях и формирование у сотрудников способности конструктивно взаимодействовать с окружающими, овладение приемами и навыками правильного реагирования в условиях общения.

Неэффективность в общении может быть связана с полным или частичным отсутствием того или иного коммуникативного умения, например, умения ориентироваться и вести себя в конкретной ситуации.

Особую важность приобретает проблема повышения психологической компетентности сотрудников пенитенциарных учреждений, позволяющая своевременно обнаруживать, анализировать и применять адекватные меры по урегулированию конфликтов.

Также читайте о том, что в учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение новой учебной группы.

Источник: 13.fsin.su