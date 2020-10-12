Народные приметы на 13 октября подскажут, будет ли зима поздней

Народные приметы на 13 октября поведают множество сведений о перспективах наступления зимы.

Несколько веков назад люди не подвергали каким-либо сомнениям достоверность поверья метеорологической направленности, согласно которому выпавший в тринадцатый день второго месяца осени снег является верным признаком того, что зима наступит поздно.

Если же до 13 октября улетели журавли, следует начинать подготовку к скорому приходу зимы, а также к тому, что это время года будет очень холодным.

Если 13 октября выпал сухой снег, можно рассчитывать на то, что следующее лето будет урожайным.