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Народные приметы на 14 октября подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 14 октября подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 14 октября помогут определить, какие особенности будет иметь предстоящая зима.

Несколько веков назад люди не подвергали сомнениям и твердо верили в справедливость приметы метеорологического характера, сформированной в ходе многолетних наблюдений за состоянием окружающей среды, гласящей, что погодная обстановка в четырнадцатый день второго месяца осени идентична погоде грядущей зимы.

Если до 14 октября улетели журавли, народные поверья советуют готовиться к раннему приходу зимы.

Снег в этот день является сигналом о выпадении аналогичных осадков 8 ноября.

Теплая погода в четырнадцатый день октября народные приметы называют предвестником теплой осени и отсутствия снега до 21 ноября.  