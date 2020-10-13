Народные приметы на 14 октября подскажут, какая погода будет зимой

Народные приметы на 14 октября помогут определить, какие особенности будет иметь предстоящая зима.

Несколько веков назад люди не подвергали сомнениям и твердо верили в справедливость приметы метеорологического характера, сформированной в ходе многолетних наблюдений за состоянием окружающей среды, гласящей, что погодная обстановка в четырнадцатый день второго месяца осени идентична погоде грядущей зимы.

Если до 14 октября улетели журавли, народные поверья советуют готовиться к раннему приходу зимы.

Снег в этот день является сигналом о выпадении аналогичных осадков 8 ноября.

Теплая погода в четырнадцатый день октября народные приметы называют предвестником теплой осени и отсутствия снега до 21 ноября.