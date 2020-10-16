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Народные приметы на 17 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 17 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 17 октября помогут определить, когда наступит зима.

Несколько веков назад в народной среде никаких сомнений не вызывала достоверность поверья метеорологической направленности, которое гласит, что в том случае, если в семнадцатый день второго месяца наблюдается выпадение осадков в виде снега, также являющегося первым в сезоне, наступление настоящей зимы будет иметь место через 40 дней. 

Народные приметы строго запрещают 17 октября ходить в лес. В былые времена считалось, что именно в этот день в указанной местности с особой силой свирепствует нечисть, встреча с которой для человека может обернуться серьезными проблемами.

Кроме того, народные поверья не рекомендуют 17 октября вступать в брак, поскольку именно в этот день активизируется некая метафизическая сила, способствующая скорому расторжению союза влюбленных.