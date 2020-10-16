Народные приметы на 17 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 17 октября помогут определить, когда наступит зима.

Несколько веков назад в народной среде никаких сомнений не вызывала достоверность поверья метеорологической направленности, которое гласит, что в том случае, если в семнадцатый день второго месяца наблюдается выпадение осадков в виде снега, также являющегося первым в сезоне, наступление настоящей зимы будет иметь место через 40 дней.

Народные приметы строго запрещают 17 октября ходить в лес. В былые времена считалось, что именно в этот день в указанной местности с особой силой свирепствует нечисть, встреча с которой для человека может обернуться серьезными проблемами.

Кроме того, народные поверья не рекомендуют 17 октября вступать в брак, поскольку именно в этот день активизируется некая метафизическая сила, способствующая скорому расторжению союза влюбленных.