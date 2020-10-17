Народные приметы на 18 октября подскажут, какая погода будет в декабре

Народные приметы на 18 октября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в декабре.

В былые времена в народной среде сформировалось прочное доверие к поверью метеорологического характера, которое гласит, что теплая погода 18 октября является признаком того, что в декабре будет иметь место высокая для данного времени года температура воздуха. Если же в этот день холодно, народные приметы советуют готовиться к морозному началу зимы.

В былые времена люди также верили, что громко квакающие лягушки 18 октября предвещают скорое потепление.

Крестьяне, жившие несколько веков назад, 18 октября делились урожаем с соседями, поскольку верили, что данное действие представляет собой своего рода ритуал, позволяющий избавиться от имеющихся и потенциально возможных болей в спине.