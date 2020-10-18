Народные приметы на 19 октября подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 19 октября помогут узнать, следует ли готовиться к похолоданию и выпадению осадков.

Несколько столетий назад люди в качестве своего рода непоколебимого правила метеорологии воспринимали поверье, гласящее, что бледное солнце, имеющее место вечером 19 октября, следует воспринимать в виде предвестника скорого снижения температуры воздуха.

Также народные поверья советуют готовиться к выпадению осадков в том случае, если 19 октября на небе наблюдается желтоватый оттенок в утренние в часы.

Отсутствие ветра в девятнадцатый день второго месяца осени люди, жившие несколько веков назад, называли признаком скорых заморозков.