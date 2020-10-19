Андрей Метельский просит прокуратуру Москвы защитить обманутых акционеров финансовой пирамиды

Андрей Метельский обратился в столичную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту функционирования финансовой пирамиды, жертвами которой стали десятки человек.

На прошлой неделе в программе «Вести», которая выходит в эфир на телеканале «Россия 1», был показан сюжет о том, что несколько десятков жителей Москвы подали иски в Басманный суд города с претензиями финансового характера, направленными в адрес инвестиционной компании «Планета 24». В данном случае была реализована криминальная афера по принципу, который применяется разного рода обманщиками уже много десятилетий. Началось всё с того, что мошенники, орудуя убедительными доводами, а точнее, кажущимися таковыми аргументами, убедили нескольких десятков горожан под высокий процент вложит имеющиеся у них денежные средства в якобы строительные работы, результатам которых станет возведение строительных центров. Закончилось всё тем, что деньги были вложены, а строительство так и не началось.

Секретарь столичного отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский направил письмо прокурору Москвы Денису Попову с просьбой принять все необходимые меры для защиты законных прав и интересов жителей города, ставших жертвами мошенников.

Московская отделение «Единой России» опубликовало на своем сайте обращение, в котором говорится о намерении разобраться с мошенничеством упомянутой инвестиционной компании. Отдельное внимание обращается на тот факт, что мошенники достигли морального дна, воспользовавшись крайне сложным положение тех людей, которые ответили согласием только из-за острой финансовой нужды, обусловленной в некоторых случаях необходимостью лечить детей. Целый год пострадавшие слушали весьма привлекательные рассказы о скором получении сверхприбыли. Кроме того, мошенники врали о наличии построенных магазинов, хотя к строительству не приступали даже на уровне его обдумывания. Свою вину преступники не признают, а о возврате денег не хотят и слышать.

Источник: moscow.er.ru