Народные приметы на 20 октября подскажут, установится ли солнечная погода

Народные приметы на 20 октября помогут определить, установится ли в ближайшее время благоприятная метеорологическая обстановка.

Несколько столетий назад в народной среде не подвергалась сомнениям точность приметы метеорологического характера, согласно которой солнечная погода в двадцатый день второго месяца осени является сигналом о том, что аналогичная обстановка будет наблюдаться на протяжении трех ближайших недель.

Если же вечером 20 октября на небе плохо видно Луну, народные приметы советуют готовиться к тому, что скоро показатели температуры воздуха опустятся ниже нуля.

В том случае, если 20 октября выпал снег, настоящая зима наступит через месяц.