Мобильную связь от «Ростелекома» выбрали более 5 000 жителей Республики Мордовия

Мобильной связью «Ростелекома» пользуются свыше 5 000 жителей Республики Мордовия. По числу подключений лидируют Саранск, Ардатов, поселки Ромоданово, Чамзинка, Торбеево, Зубово и Атяшево. Из пяти тарифных планов линейки «История» клиенты чаще всего выбирают «Семейную историю» и «Бесконечную историю».

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Абоненты ”Ростелекома“ получают не только качественные сервисы, но и возможность пользоваться соцсетями без учета трафика и экономить на внутрисетевых звонках по России».

«Семейная история» интересна всем членам семьи. В тарифном плане предусмотрены до пяти сим-карт, зарегистрированных на один лицевой счет, с общим пакетом минут для разговоров – лимит 600 минут – и 25 Гб мобильного интернета. Стоимость тарифа 350 руб.

«Бесконечную историю» предпочитают абоненты, которые активно пользуются интернетом. За 500 рублей в месяц они получают 50 Гб мобильного трафика, 500 минут для общения, 50 СМС, бесплатный просмотр более 20 ТВ-каналов в приложении Wink.

Подробнее об услугах для физических лиц – в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.