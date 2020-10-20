Народные приметы на 21 октября подскажут, установится ли хорошая погода

Народные приметы на 21 октября помогут определить, установится ли в ближайшее время хорошая погода.

Несколько веков назад люди, которые на постоянной основе следили за метеорологической обстановкой, дабы определить принципы её изменения, сформулировали своего рода синоптическое правило, гласящее, что наличие ярких звезд в двадцать первый день второго месяца осени следует воспринимать в качестве сигнала о том, что в ближайшее время будет иметь место хорошая погода.

Если до 21 октября не облетели листья с берез, народные поверья советуют готовиться к позднему выпадению снега.

Низкие облака в этот день народные приметы называют предвестником скорого похолодания.