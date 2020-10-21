Народные приметы на 22 октября подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 22 октября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место грядущим летом.

В былые времена ни у кого не возникало сомнений по поводу достоверности поверья метеорологической направленности, которое гласит, что в том случае, если в двадцать второй день второго месяца осени вокруг луны видны круги, предстоящим летом будут крайне редко выпадать осадки.

Если 22 октября столбик термометра опустился ниже нуля, осень будет долгой.

Также народные поверья гласят, что обилие листьев на деревьях в этот день следует воспринимать в качестве сигнала о том, что предстоящей зимой будет крайне мало снега.