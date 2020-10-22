Народные приметы на 23 октября подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 23 октября помогут определить, следует ли готовиться к скорому похолоданию.

Несколько веков назад статус достоверной и абсолютной с точки зрения соответствия реальной действительности имела примета метеорологической направленности, гласящая, что наличие северного или восточного ветра 23 октября предвещает скорое снижение температуры воздуха.

Также народные поверья гласят, что грязь и слякоть в двадцать третий день второго месяца осени следует воспринимать в качестве сигнала о том, что до 4 ноября не будет снега.

Если же до 23 октября на иве облетели листья, следует готовиться к раннему приходу зимы.