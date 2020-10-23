Народные приметы на 24 октября подскажут, следует ли готовиться к снегопаду

Народные приметы на 24 октября помогут определить, следует ли готовиться к скорым снегопадам.

Несколько столетий назад люди, которые на постоянной основе наблюдали за состоянием окружающей среды, сформулировали своего рода правило, которое гласит, что наличие инея в двадцать четвертый день второго месяца осени следует воспринимать в качестве сигнала о том, что в ближайшее время будет иметь место обильный снегопад.

Если же 24 октября выпал снег, но земля не замерзла, народные поверья советуют готовиться к раннему приходу зимы.

Если 24 октября луна окружена дымкой, а её свет не является ярким, приметы гласят, что в ближайшее время существенно ухудшится метеорологическая обстановка.