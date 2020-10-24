Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 25 октября подскажут, какой будет грядущая зима

Народные приметы на 25 октября подскажут, какой будет грядущая зима

Народные приметы на 25 октября помогут определить, какие характерные особенности будет иметь предстоящая зима.   

В былые времена люди не сомневались в истинности поверья метеорологического характера, согласно которому наличие грома в двадцать пятый день второго месяца осени является верным признаком того, что предстоящая зима будет очень короткой и не порадует обилием снега.

Также народные поверья гласят, что южный ветер 25 октября может сигнализировать о скором потеплении.

Красная луна в этот день поверьями называется предвестником сильного ветра.

Если же от луны 25 октября идут круги, грядущим летом будет наблюдаться засуха.