Народные приметы на 25 октября подскажут, какой будет грядущая зима

Народные приметы на 25 октября помогут определить, какие характерные особенности будет иметь предстоящая зима.

В былые времена люди не сомневались в истинности поверья метеорологического характера, согласно которому наличие грома в двадцать пятый день второго месяца осени является верным признаком того, что предстоящая зима будет очень короткой и не порадует обилием снега.

Также народные поверья гласят, что южный ветер 25 октября может сигнализировать о скором потеплении.

Красная луна в этот день поверьями называется предвестником сильного ветра.

Если же от луны 25 октября идут круги, грядущим летом будет наблюдаться засуха.