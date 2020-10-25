Народные приметы на 26 октября подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 26 октября помогут определить, ухудшится ли в ближайшее время погода.

Несколько столетий назад люди, которые на постоянной основе следили за состоянием окружающей среды, сформулировали правило, гласящее, что облака, быстро плывущие по небу в двадцать шестой день второго месяца осени, являются предвестниками скорого ухудшения метеорологической обстановки.

Также о скорых погодных переменах 26 октября может сигнализировать солнце, скрывающееся за тучами. Но в данном случае народные поверья не уточняют, о каких именно переменах идет речь.

Если же вечером 26 октября небо имеет красный цвет, следует готовиться к дождю.