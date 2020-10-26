Народные приметы на 27 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 27 октября помогут определить, когда наступит зима.

Несколько столетий назад в народной среде укрепилось поверье метеорологической направленности, которое гласит, что наличие слякоти и грязи в двадцать седьмой день второго месяца осени следует воспринимать в качестве предвестия о том, что зима начнется через четыре недели.

Если 27 октября имеют место осадки в виде снега, народные поверья советуют готовиться к тому, что в мае будет плохая погода.

Также в былые времена люди верили, что обилие рябины в конце второго месяца осени сигнализирует о том, что предстоящее лето будет дождливым.