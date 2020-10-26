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Народные приметы на 27 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 27 октября подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 27 октября помогут определить, когда наступит зима.

Несколько столетий назад в народной среде укрепилось поверье метеорологической направленности, которое гласит, что наличие слякоти и грязи в двадцать седьмой день второго месяца осени следует воспринимать в качестве предвестия о том, что зима начнется через четыре недели.

Если 27 октября имеют место осадки в виде снега, народные поверья советуют готовиться к тому, что в мае будет плохая погода.

Также в былые времена люди верили, что обилие рябины в конце второго месяца осени сигнализирует о том, что предстоящее лето будет дождливым.