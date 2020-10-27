В Алматы осужден глава известной букмекерской конторы

Казахстанские Правоохранительные органы пресекли деятельность нескольких популярных букмекерских организаций. Такое сообщение поступило от Жаната Элиманова - председателя Комитета, обеспечивающего финансовый мониторинг Минфина.

По его словам, известные букмекерские конторы были закрыты, среди которых оказались такие заведения как "Финбет", "СтавкаБет", "Профит беттинг" и др.

Помимо этого, в Алматы был взят под стражу и осужден И.В. Кочерга - глава "Париматча" - одного из крупнейших букмекеров. Одновременно он вел законную и нелегальную деятельность: организовал прием ставок на запрещенные игры - карточные, кости, колесо. Однако Париматч не единственное нелегальное казино в интернет-пространстве Казахстана. Источником сообщается о наличии нескольких десятков заведений, которые принимают игроков Казахстана.

По закону на территории Казахстана азартные развлечения могут быть организованы только в одной из двух специально отведенных для этого зон - на Капшагайском водохранилище и в Акмолинской области.

Уполномоченные органы регулярно организуют мероприятия по выявлению экономических преступлений и незаконного ведения игорного бизнеса. В ходе проверок было выявлено 765 подпольных заведений, оказывающих азартные услуги, среди которых 22 - казино. Полиция изъяла 12 тыс. игорного оборудования, среди которого были аппараты, компьютеры, карточные столы и рулетки. Была пресечена деятельность группировки, возглавляемой немцем Саупе. Он обвиняется в организации подпольного игорного бизнеса в нескольких городах Казахстана. Его суммарная прибыль оценивается в 800 млн тенге.

Помимо этого, 6 участников группировки, возглавляемой Джумабаевым, были осуждены за организацию нелегальных казино и установку игорных аппаратов на территории 230 объектов.

Как сообщает Господин Элиманов, сегодня удалось пресечь функционирование практически всех азартных заведений на территории Казахстана.

В ходе заседания Парламента Казахстана Мажалис было принято решение о переносе игорных зон, букмекерских контор, тотализаторов в Алматинскую и Акмолинскую области.

По словам Министра культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуловой, такая мера была принята, чтобы обезопасить местных граждан от пристрастия к азартным играм.

Когда документ находился на рассмотрении, главные моменты, на которые обращалось внимание - это социальная ответственность и психическое состояние населения - потенциальных игроков. По мнению Главы Министерства культуры, молодые люди легко поддаются на разные методы привлечения клиентов, особенно рекламы. Увлечение молодежи азартными играми может привести к игровой зависимости населения.

До начала парламентского обсуждения планировалось организовать на территории страны 3 новые игорные зоны в Таларском и Панфиловском районах Алматинской области. Таким образом планировалось открыть новые возможности для туристов. Обеспечить дополнительный приток финансов в государство. Но было принято решение отклонить данное предложение.