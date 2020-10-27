Бонусная политика казино Вулкан привлекает пользователей

Казино Вулкан работает уже длительное время и за весь промежуток времени успело завоевать признание и доверие со стороны многих игроков. Здесь предлагаются выгодные условия игры, щедрые бонусы, интересные турниры. Все это идет только на руку посетителям, и они могут спокойно отдохнуть здесь и получать удовольствие.

Особенности бонусной политики

Администрация казино Вулкан официальный сайт дарит своим игрокам подарки и бонусы. Все без исключения могут рассчитывать на поощрения. Если использовать бонус-код, то на игровой счет посетителя придут денежные средства. От администрации делается регулярно рассылка на электронную почту пользователей с купонами. В последних присутствует уникальная комбинация. Промокод можно активировать, если игрок зарегистрирован. Но один бонус используется только один раз.

Приветственный бонус

Что касается приветственного бонуса, то он дается новичкам, которые только внесли первый депозит. Еще им администрация начисляет фриспины. Для активации бонусов стоит войти в личный кабинет. Выигрыши с фриспинов зачисляются непосредственно на бонусный баланс. А вывести их можно только, если посетитель выполнит все условия касательно отыгрыша.

Кэшбек

Если игроки проиграли много денег на прошлой неделе, то они могут рассчитывать на кэшбек. Он доступен, если у посетителя есть аккаунт в Вулкан онлайн, и он делает реальнее ставки. В качестве поощрений предоставляются поинты по пятницам. С ними можно делать, что угодно – обменивать, выводить. Подобный подарок действителен на протяжении 1 года. Он будет автоматически списан, если игрок не сделает никаких действий за это время.

Программа лояльности

Стоит вспомнить о программе лояльности и статусе игроков. Когда геймер переходит на следующий уровень, он получает дополнительные преимущества. Как только пользователь вошел в казино Вулкан официальный сайт и регистрируется, ему автоматически присваивают статус «Новичок». А когда он вносит определенную сумму в казино Вулкан зеркало, он повышает свой уровень. Следующими уровнями являются:

Silver;

Gold;

VIP;

Platinum.

От статуса игрока зависит количество дополнительных поинтов, которые были начислены, а также коэффициент отыгрыша бонусов.

Турниры

Также дополнительные денежные средства можно получить, если принять участие в турнире. Для этого нужно выполнить указанные условия. И уже исходя из набранных очков, администрация формирует список победителей. В качестве призового фонда выступают комп-поинты в довольно большом количестве.