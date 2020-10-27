Народные приметы на 28 октября подскажут, ударят ли морозы

Народные приметы на 28 октября помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время ударят морозы.

Несколько веков назад в народной среде статус абсолютного с точки зрения соответствия реальной действительности имело своего рода правило метеорологической направленности, которое гласит, что чистое небо в двадцать восьмой день второго месяца осени является предвестником того, что в ближайшее время будут иметь место морозы.

Красные и расплывчатые круги вокруг Луны 28 октября народные поверья называют сигналом о сильном ветре и снегопаде.

Если же 28 октября выпал снег, можно рассчитывать на хороший урожай хлеба в следующем году.

Если в конце октября появились комары, предстоящей зимой будет наблюдаться высокая для данного времени года температура воздуха.