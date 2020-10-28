Народные приметы на 29 октября подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 29 октября помогут определить, ухудшится ли в ближайшее время метеорологическая обстановка.

В былые времена люди верили, что в том случае, если 29 октября до вечера имеет место пасмурное небо, а на закате ярко светит солнце, в ближайшие дни существенно ухудшится погода.

Если вечером 29 октября имеет место мутная и бледная Луна, народные приметы советуют готовиться к снегопадам и морозам.

Наличие тумана в этот день поверья называют сигналом о скорой оттепели.

Переменчивый ветер 29 октября люди, жившие несколько веков назад, называли точным предвестником теплой зимы.