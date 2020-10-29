Народные приметы на 30 октября подскажут, грядет ли ненастье

Народные приметы на 30 октября помогут определить, следует ли готовиться к скорому ухудшения метеорологической обстановки.

В былые времена в народной среде было принято безоговорочно доверять поверью метеорологической направленности, гласящему, что отсутствие звезд на небе в предпоследний день второго месяца осени следует воспринимать в качестве сигнала о существенном похолодании и вьюге.

Также люди, жившие несколько столетий назад, верили, что в том случае, если 30 октября крепко спит кошка, в ближайшие дни будет иметь место теплая погода.

Если же 30 октября гуси машут крыльями, народные поверья советуют готовиться к дождю.