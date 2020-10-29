Мордовия: «Ростелеком» провел оптику в частный сектор города Ковылкино

«Ростелеком» построил оптическую сеть в частном секторе города Ковылкино. Возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы получили более 1 700 семей. Новая инфраструктура связи создана с применением технологии GPON (Gigabit passive optical network), которая обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильную работу сервисов.

Сотрудники компании прокладывают индивидуальную оптическую линию непосредственно в здание и настраивают Wi-Fi. Жители в любой точке дома могут подключиться к скоростному интернету, играть в онлайн-игры и смотреть более 260 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов видеосервиса Wink на разных экранах.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«В этом году мы реализовали в Ковылкине масштабный проект, построив 30 километров оптики. Современными скоростными сетями связи охвачено 57 улиц частного сектора города».

Татьяна Новикова, абонент из города Ковылкино:

«Мы рады, что скоростной интернет пришел в наш дом. Очень удобно, когда все необходимые услуги объединены в одном пакете. Быстрый доступ в мировую сеть нужен для удаленной работы и учебы. Телевидение с большим выбором каналов смотрим всей семьей. А мобильная связь позволяет общаться без ограничений с родственниками из других городов России».

В пакетное предложение «Технологии выгоды» за 649 рублей в месяц входят домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, 227 телеканалов, 5 000 фильмов и сериалов, сотовая связь с 1 200 минутами для разговоров, 100 Гб мобильного трафика и 500 СМС.

Подробнее об услугах – в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.