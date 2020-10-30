В Чамзинском районе сгорели жилой дом и надворная постройка

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворную постройку.

Утром 29 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Кочкуши. На улице Центральной загорелись жилой дом №12 и надворная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и надворную постройку на общей площади, составляющей 100 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru