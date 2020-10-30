«Россети» завершили подготовку к зиме во всех регионах присутствия

Глава «Россетей» Павел Ливинский доложил Министру энергетики РФ Александру Новаку и Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву о 100% готовности электросетевого комплекса к зимним максимумам.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все компании Группы «Россети» прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объёме выполнили намеченные мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей.

❗ На техобслуживание и ремонт в текущем году направлено порядка 70 млрд рублей.